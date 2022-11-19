Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, dün gece, Kocaeli’nde hayatını kaybetti.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Celal Bey’e Allah’tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz” açıklamasını yaptı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise sosyal medya hesabında, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan

kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu’na Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun” mesajını paylaştı. (ANKA)