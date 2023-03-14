Türkiye’de BOP; sadece bir Kürdistan kurma projesi olarak biliniyor.

Oysaki bu, BOP’un sadece bir bölümüdür.

BOP, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki ülkeleri kapsayan bir projedir.

Bakın Sudan’a, Libya’ya, Yemen’e hepsi BOP eşbaşkanlığı eliyle parçalandılar.

Mısır ve İran dışında direnen bir ülke de yoktur.

Dolayısıyla eşbaşkanlık görevi çok önemli bir görevdir.

ABD böyle bir durumda yardımcılık yapan örgütlere değil eşbaşkana bakar.

Diğer yandan 2004’e kadar Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’daki devletleri parçalamada görevli terör örgütleri, 2004’te BOP’un ilanı ile BOP eşbaşkanlığına bağlandıkları da ABD emperyalizminin bir gerçeğidir.

BOP eşbaşkanlığı, ülkelerdeki kimi yardımcısını dönüştürmüş kimi yardımcısının da parçalanmasının önünü açmıştır.

Elbette parçalardan kendine katılanlar da olmuştur.

AKP’nin 2002’den beri girdiği ve kazandığı seçimleri bu bilgilerin ışığında değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Dün sorduğumuz sorunun cevabına gelelim.

Öcalan’ın, AKP kazansın diye HDP tabanına tarafsız kalın çağrısı yaptığı mektubun, TRT’de yayınlandığı tarih 2019’du.

Öcalan ve HDP’nin, AKP ile birlikte çözüm süreci, açılım vb. adlarla uzun yıllar beraber yürüdükleri bir gerçektir.

İmralı ve Oslo müzakereleri sonucu, yeri gelmiş açılımlar yapılmış yeri gelmiş Öcalan’ın mektubu TRT’de bile okunmuştur.

Devamında bu birliktelikten zarar görmeye başlayan AKP, HDP ile yollarını ayırmış ancak başta Öcalan olmak üzere HDP’nin içindeki bir grup ile çalışmaya devam etmiştir.

Belediyelere kayyum atamaları ile de HDP’den istifalar yaşanmış hatta ayrılıp parti kuranlar ya da AKP’ye katılanlar da olmuştur.

Bugün HDP çatısı altında kalanlar ile AKP çatısı altına gidenler arasında her ne kadar ideolojik bir ayrım olmasa da bu ayrılık Türkiye’nin BOP eşbaşkanlığı elinden alınmasına yardımcı olabilecek bir ayrılıktır.

Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti bu anlamda önemlidir.

Millet İttifakı’nın parlamenter rejime dönüş çağrısını, gittiği her kapıda dillendirmesi çok önemlidir.

Kılıçdaroğlu’nun gideceği partilere de bir çağrı ben yapmak istiyorum.

AKP’nin koltuğunun altında tüm partileri de yok edecek anayasası dururken, ABD emperyalizmine karşıyız diyorsanız, bir şey dayatmayınız.