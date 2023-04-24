Kılıçdaroğlu’nun halası son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşamını yitiren halası Kıymet Karabulut (93), Tuncelide düzenlenen törenle toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Tunceli Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitirdi. Karabulut için Tunceli Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ milletvekili Gürsel Erol, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Karabulut cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp, Nazimiye ilçesine bağlı Ballıca köyüne götürülerek toprağa verildi. (DHA)