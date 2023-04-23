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Kılıçdaroğlu’nun emekli ikramiyesi Erdoğan’ın bedava doğalgazını döver

Karadeniz doğalgazının sisteme verilmesi için görkemli bir tören düzenlendi.

Gecenin karanlığında bulunan doğalgazın ilk ateşi yakıldı.

Güzel bir şey tabii.

Yıllardır dışa bağımlı olduğumuz doğalgazın ülkemiz karasularında çıkması faturamızı düşürecektir elbette, buna sevinmemek mümkün mü?

Gerçi şu an sisteme verildiği açıklanan doğalgaz gerçekten Karadeniz’de bulunan doğalgaz mı yoksa Rusya’dan gelen doğalgaz hatlarından çekilen bir başka borudan aktarılan doğalgaz mı orası meçhul.

Kimi uzmanlar denizin dibinde bulunan doğalgazın bu kadar kısa süre içinde sisteme sokulmasının mümkün olmadığını söylüyorlar ama o kadarını karıştırmayalım.

Şu anda sisteme sokulan gaz Rus gazı olsa bile eninde sonunda bizim doğalgazımız devreye girecek, ondan kuşkumuz yok.

AKP Genel Başkanı Erdoğan doğalgaz sevincini paylaşırken “Bir ay boyunca tüm ülkedeki doğalgaz bedava olacak” dedi.

Bir başka müjde! daha verdi.

Buna ilave olarak bir yıl boyunca evlerde kullanılan doğalgazın 25 metreküpü de bedava olacak.

Saray medyası sevinç çığlıkları atıyor, bunun iyi bir seçim yatırımı olduğunu düşünüyor besbelli.

Bakalım bu gerçekten müjde mi?

Değil tabii, tam bir kandırmaca aslında.

25 metreküp doğalgazın bugünkü fiyatlarla fatura bedeli aşağı yukarı 102 lira tutuyor.

Bunun yıllık sağlayacağı tasarruf ise 1244 lira.

Bedava denilen bu.

Saray medyası bu hesabı hiç yapmadan cuma günü “Doğalgaz bedava” başlıklarıyla çıktı.

Oysa ısınmada da kullanılması halinde iki oda bir salon konutlarda ayda 500 ile 800 metreküp doğalgaz kullanılıyor.

En düşük seviye olan 500 metreküpü esas alırsak demek ki aylık faturalar 2 bin lira dolayında geliyor.

Doğalgaz Avrupa’da son altı ayın en düşük değerine indi, birçok ülkedeki indirim oranları yüzde 50’nin üzerinde hatta yüzde 80 indirim yapan ülkeler var.

Erdoğan seçim yatırımı olarak “Bedava doğalgaz” aldatmacası yerine bırakın yüzde 50’lik indirimi yüzde 10’luk bir indirimle bile halkın daha fazla tasarruf etmesini sağlardı.

Sadece 25 metreküplük bir “bedava” gaz kimseye yarar sağlamaz.

Oysa Kemal Kılıçdaroğlu vaadi olan “Her bayram emekli ikramiyesi asgari ücret tutarında olacak” sözü, sadece bu yıl her emekliye 15 bin liralık bir katkı sağlıyor.

Demek ki Kılıçdaroğlu’nun 15 bin liralık bayram ikramiyesi Erdoğan’ın bedava doğalgaz müjdesini fena halde döver.

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Özcan Köknel’e nazire

Geçen yıl 93 yaşında iken yitirdiğimiz psikiyatri biliminin en önemli isimlerinden biri olan Özcan Köknel, bilimsel çalışmalarının yanı sıra yazdığı herkesin anlayabileceği sosyolojik/psikiyatrik yazılarıyla da tanınıyor ve seviliyordu.

Geçen hafta sosyal medya hesaplarımdan birine Özcan Köknel’in yazdığı yazılardan biri geldi.

Ancak yazıyı gönderen Köknel’in “Çatışan değerlerimiz” adlı kitabında yer alan “Bir kedi ağaca çıkmış” yazısındaki saptamalarına günümüze uygun bazı cümleler eklemiş.

Yazıya eklemeler yapan kişi “Hocamız sağ olsaydı yazısında bunları da belirtirdi” demiş. Gelin bu yazıyı birlikte okuyalım;

ERKEK KEDİ AĞACA ÇIKMIŞ…

Soru: Erkek kedi ağaca çıkmış inmek bilmiyor kediyi o ağaçtan indirmek için ne yaparsınız?

Şıklar:

1) Ağaca tırmanırsınız

2) Merdiven dayayıp tırmanırsınız

3) Gel pisi pisi diye seslenirsiniz.

4) Dişi bir kedi getirirsiniz

5) İtfaiye çağırırsınız.

Sorunun değerlendirilmesi şöyle:

1) Ağaca tırmandıysanız; cesur ve girişkensiniz.

■ İyi bir satış temsilcisi olursunuz.

2) Ağaca merdiven dayadıysanız, hedefe hangi yöntemle ulaşacağımızı planlayabiliyorsunuz.

■ İyi bir halkla ilişkiler müdürü olursunuz

3) Gel pisi pisi diye seslendiyseniz, saflık derecesinde iyimsersiniz.

■ Ne yaparsanız yapın kendi işinizi kurmayın

4) Dişi bir kedi getirdiyseniz;

■ Kendi işinizi kurup çok başarılı ve ünlü olabilirsiniz.

5) İtfaiyeyi çağırdıysanız:

■ Sorumluluğu başkalarına atmayı beceren iyi bir üst düzey yönetici olursunuz..

Bu alıntıya ek yapanlar olmuş:

6) Ağacı keserseniz böylece başka kedilerin çıkmasını da engellemiş olursunuz.

■ Sizden mükemmel bir kamu yöneticisi olur.

7) Bana ne deyip yolunuza devam ederseniz.

■ Sizden çok iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur.

8) Kendiniz dişi kedi kılığına girip ağacın altında cilve yaparsanız.

■ Magazin medyası peşinizi bırakmaz şöhret olursunuz.

9) Kediyi silahla vurursunuz ve ağaçtan düşer. Amaç kediyi indirmek değil miydi?

■ Sizden çok iyi bir darbeci Paşa olur.

10) Yüksekçe bir yere çıkıp çevrede biriken topluluğa kedileri ne kadar sevdiğinizi anlatırsanız.

■ Sizden çok iyi PARTİ GENEL BAŞKANI olur.

11) Kediye bağırıp çağırıp hakaret tehdit ederek indirmeye kalkarsanız.

■ Sizden çok iyi SİYASİ LİDER olur…….

ÇOK GÜLDÜM

Bu pazar için üç fıkramız var

Bu hafta Yıldırım Tuna’dan üç fıkra geldi. Gelin birlikte okuyalım;

Evlilik

Avustralya’da balaylarının beşinci gününde sahilde yüzerlerken yeni evli çifte saldıran köpekbalığı damadı parçalamış, gençlerin aileleri bu korkunç olayı duyar duymaz otele koşmuşlar. Tatil bölgesinin belediye başkanı özel bir tören düzenlemiş, yaptığı taziye konuşmasının sonunda “Neyse ki oğlunuz çok fazla acı çekmeden aramızdan ayrıldı” diye ekleyince “Öyle mi?” demiş oğlanın annesi göz yaşlarını silerek, “Nereden anladınız?”

Adam “Evlilik cüzdanını gördük” demiş, “Sadece beş günlük evliymiş..!”

Av kazası

Adamın biri arkadaşlarıyla ormana ava gitmiş. Koşarken ayağı bir ağaç köküne takılmış, düşerken elinden fırlayan tüfeği ateş almış ve saçmalar adamın en nazik yerini delik deşik etmiş.

Arkadaşları hemen hastaneye götürmüşler. Acilen ameliyata alınmış.

Kendine geldiğinde, bakmış ki doktor gerçekten iyi iş çıkarmış neredeyse kopmuş olan teşkilatı tamamen yerine dikmiş.

Adam taburcu olurken doktoruna teşekkür etmiş. Doktor da ona bir kartvizit uzatmış:

“Bu benim kardeşimin kartıdır, onu da bir görseniz iyi olur. Ben sizin için randevu alırım.”

“Kardeşiniz de doktor mu? “ diye merakla sormuş adam, “Hayır ” diye cevap vermiş Doktor, “ Kendisi Devlet Senfoni Orkestrasında flüt çalıyor. Vücudunuzdan idrar atımı sırasında üzerinize sıçratmamanız için parmaklarınızı nereye koymanız gerektiğini gösterecek!..”

Enflasyon nedir

6 yaşındaki küçük kız babasına “Her dakika herkesten duyuyorum, enflasyon nedir baba?” diye sormuş.

E adamcağızın minik kızın anlayabileceği şekilde cevaplaması da lazım,

“Bak kızım, bir dişin çıkınca diş perisi sana bir bebek getiriyordu ya” diye izahata başlamış,

“Şimdi aynı bebeği alabilmen için beş dişinin de çıkmasını bekleyeceksin!”