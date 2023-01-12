Kılıçdaroğlu’nun dayısı son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hayatını kaybeden dayısı Ali Gündüz; Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Etimesgut Elvan Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün hayatını kaybeden dayısı Ali Gündüz için Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde cenaze törenine düzenlendi. Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Ali Öztunç, Seyit Torun, Bülent Tezcan, Ahmet Akın, parti yöneticileri ve milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı; ailesi ve yakınları katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun dayısı Ali Gündüz, Etimesgut Elvan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törenin ardından, Etimesgut Elvan Şehitliği’ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

(ANKA)