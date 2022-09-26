CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, ABD ziyareti açıklanınca hemen aslı astarı olmayan senaryolar yazılmaya başlandı.

Başta AKP olmak üzere Kılıçdaroğlu’na muhalif kim varsa hepsi sözleşmiş gibi aynı şeyi dile getirdiler.

“İcazet almaya gidiyor!”

Her şeyden önce sosyolojik bir gerçeği söyleyerek başlamak isterim.

Bağımsız yani arkasında ABD’nin olmadığı bir iktidar ya da muhalefet her yere göğsünü gere gere gidebilir.

Çünkü gittiği yerde sadece milletinin çıkarlarını savunur!

Bugünün Türkiye’sinde iktidarın ABD ziyareti başka muhalefetin ABD ziyareti başkadır.

İktidar BOP’ta görev almış, rejimi değiştirmiş, federatif anayasa için açık kapı aralamış ve komşu ülkelerin parçalanmasında rol almıştır.

Muhalefet ise tüm algı operasyonlarına ve iç işlerine her türlü müdahaleye rağmen BOP’a karşı çıkmış ve parlamenter rejimin/ kurucu iradenin arkasında durmuştur.

Muhalefetin içinde biz de ABD’nin yanında yer alalım, iktidar olalım diyen şaşkınlar olabilir ancak muhalefetin içinde bir güç değillerdir.

Kaldı ki ABD kaya gibi sağlam olan muhalefetin tabanına asla güvenmez!

Sonuç olarak, İktidarın arkasında ABD, muhalefetin arkasında ise sadece Türk Milleti vardır…

Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, evimiz olan Türkiye’nin pencereleridir.

İktidar ise ABD’nin pencerelerinden biri olan BOP penceresidir.

Evimizin bir penceresi değildir!

İktidar; evimizin pencerelerine, gelin hepinize ayrı bir ev yapalım demektedir!

Oysaki Millet İttifakı; tüm ayrılıklarını, pencerelerinden gördükleri tüm çiçekleri ve güzellikleri birleştirme kararı almıştır.

Evi parçalamayı istememekte, evi yaparken içilen kardeşlik yeminine yani milli devleti kuran parlamenter iradeye/ kurucu iradeye sahip çıkmaktadır.

Mart/Nisan 2023’te gerçekleşecek seçim öncesi Muhalefet, her an uyanık olmak zorundadır.

Özellikle iktidarın, tüm iletişim araçlarını kullanarak benimsetmeye çalıştığı “kendi partinize çalışın” tuzağına düşmemelidir!

Millet İttifakı’nın kazanması için çalışmalıdır.

İttifak kazanırsa ancak kendi partileri için çalışma şansları olacaktır.

Şu an için imkânsız ama kaybetme durumunda ise yeni anayasa ile ülke dağılacağı için iktidar dâhil tüm siyasi partiler yok olacaktır.

Millet İttifakı’na düşen tarihi görev; parlamenter rejim için tüm muhalefeti, tek çatı altında toplanmaya çağırmaktır.