Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Sağlık kentleri kuracağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli videolarının sekizincisini yayınladı.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de üç bölgede; İstanbul, İzmir, Antalya’dan başlayarak Sağlık Kentleri kuracağız. Bu Sağlık Kentleri, en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak… Bu tesislerde, uluslararası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek” dedi. Kılıçdaroğlu, “Şimdi, ülkemizi bırakıp gitmek zorunda kalan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa’da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bavullarınızı toplayın. Sağlık Kentleri’ni kurmak için her birinizi ülkenize geri dönmeye davet ediyorum” diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli seçim kampanyası videolarının sekizincisini, “Onlar kötülüklerinde debelensin, biz işimize bakalım. Türkiye, dünyanın en iyi doktorlarına ve sağlıkçılarına sahip. Coğrafi olarak da avantajlı bir konumdayız. Ülkemizi dünyada sağlık ve bakım turizminde daha da büyüteceğiz. Sağlık Kentleri’ni anlattım” mesajıyla bugün Twitter hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“TÜRKİYE’DE ÜÇ BÖLGEDE; İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA’DAN BAŞLAYARAK SAĞLIK KENTLERİ KURACAĞIZ”

“Bugün size, kalkınma projelerimizden olan ‘Sağlık Kentleri’ projemizi anlatacağım. Bu proje, ülkemizin iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor. Turizm ve sağlık. Madem dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz, avantajımızı neden daha iyi kullanmayalım? Ülkemizin turizm potansiyelini, sağlık ve bakım potansiyeliyle birleştireceğiz. Dünyanın en iyi doktorları bizde. En donanımlı hemşireleri, sağlık personeli bizde. Türkiye’de üç bölgede; İstanbul, İzmir, Antalya’dan başlayarak Sağlık Kentleri kuracağız. Bu Sağlık Kentleri, en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak. Bu hastaneler, ülkemizde alanında lider kliniklerin danışmanlığında profesyonel bir ekiple işletilecek. Burada çalışan sağlık ve bakım personeli, yabancı dili iyi düzeyde konuşanlar arasından seçilecek. Bu tesislerde, uluslararası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek. Projemizde, 5 yıl içerisinde ülkemize 3 milyar dolar ek gelir, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık Kentleri’mizle entegre yaşlı bakım üniteleri kurulacak.

“ÜLKEMİZİ BIRAKIP GİTMEK ZORUNDA KALAN DOKTORLARIMIZA SESLENİYORUM. BAVULLARINIZI TOPLAYIN”

Atacağımız bu adımlardan sonra, bahsettiğim tesislerimizin talep garantisini sağlamak için ülkeler, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar yapacağız. Bu Sağlık Kentleri’mizde, medikal teknolojiler, akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zekayı kullanarak en üst düzeyde ve insan odaklı hizmetler sunacağız. Türkiye, 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak.

Şimdi, ülkemizi bırakıp gitmek zorunda kalan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa’da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bavullarınızı toplayın. Sağlık Kentleri’ni kurmak için her birinizi ülkenize geri dönmeye davet ediyorum. Kampanya filmimizde de söylediğim gibi; dünyanın bir ucundan ‘Anne ben dönmem’ diyen evlat, içinde öyle bir umutla döneceksin ki… Geliyoruz.” (ANKA)