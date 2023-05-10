Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: İlk turda bitirelim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; “İlk turda bitirelim” notuyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, “Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu işi geçmek zorundayız… Amaç, Türkiye’yi önce muhalefet yapılabilir hale getirmek. Sonrası herkes için kolay. Haydi, ilk turda bitirelim bu işi. Sonra, Bay Kemal’e ne istersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü. Başım üstüne” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından; “İlk turda bitirelim” notuyla bir video yayınladı. 14 Mayıs Seçimlerini ilk turda bitirme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“KORKUNÇ ŞEYLER YAPMAYA HAZIRLAR. BİZ MUTLAKA KAZANACAĞIZ DA SONRASINDAKİ ŞİFA SÜRECİMİZ UZAMASIN, YILLAR ALMASIN DİYORSANIZ İLK TURDA BU İŞİ GEÇMEK ZORUNDAYIZ”

“Öyle bir an gelir ki durmanın verdiği acı, devam etmenin verdiği acıyı geçer. İşte o anda, önünüzde bir eşik belirir. Yavaş yavaş geriye dönmekte olan şeyin yaşama sevinciniz olduğunu ve tekrar derin ve özgürce nefes almanın mümkün olduğunu anlarsınız. Bu eşiğin üstesinden sadece sevgi ve şefkatle geçebilirsiniz. Akabinde derin bir şifa sürecine girersiniz. Bu şifa süreci tamamlandığında, berrak, tertemiz, mutlu bir hayat önünüze serilir. Ama unutmamak gerekir ki o eşik öncesi olabilecek korkunç olaylar maalesef sonra yaşanacak şifa sürecini de uzatır. Her gün görüyoruz ki karşımızdaki radikaller koalisyonu gözünü karartmıştır. Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. Biz mutlaka kazanacağız da sonrasındaki şifa sürecimiz uzamasın, yıllar almasın diyorsanız ilk turda bu işi geçmek zorundayız.

“HAYDİ, İLK TURDA BİTİRELİM BU İŞİ. SONRA, BAY KEMAL’E NE İSTERSEN DE. HATTA AÇ AĞZINI, YUM GÖZÜNÜ. BAŞIM ÜSTÜNE”

Bir mesele daha. İlk turda bitireceksek belirtmek zorundayım ki mutlaka ama mutlaka bugünkü muhalefetin en çok vekil çıkaracağı şekilde bitirmek zorundayız. En çok milletvekili, sistemi hızlı değiştirmek demektir. Yani özetle istirhamım, şu aşamada değiştirmek istediğimize odaklanın, değişimin kendisine değil. Çünkü değiştirmek istediğimizi gönderdiğimizde hemen yeni sisteme geçeriz ve bu yeni sistemde en küçük topluluklar, bireyler bile rahatlıkla fikirlerini söyleyebilecekleri, bunun için de muhatap bulabilecekleri ortama kavuşacaklar. Sesleri rahatlıkla duyulacak. Bana, isteyen istediği kadar sert muhalefet yapabilecek. Amaç, zaten tam da bu. Yani demokrasi. Yani düşünceyi ifade özgürlüğü. Türkiye’yi önce muhalefet yapılabilir hale getirmek. Sonrası herkes için kolay. Onun için ilk turda bitirmemiz lazım. Bu nedenle bilinçli oy kullanmanızı rica ediyorum. Haydi, ilk turda bitirelim bu işi. Sonra, Bay Kemal’e ne istersen de. Hatta aç ağzını, yum gözünü. Başım üstüne.” (ANKA)