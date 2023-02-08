Kılıçdaroğlu’ndan VPN önerisi: Aklını yitirmiş saray sosyal medya iletişimini kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyanın erişiminin kısıtlanması üzerine, “Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler 10 ili vurdu. Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, haberleşme ve iletişimde de çok aktif kullanılan sosyal medyada öğleden sonra erişim sorunu ortaya çıktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu illerde inceleme yaparken, sosyal medyaya erişim engeli getirilmesini, VPN aracılığıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, “Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Depremde bina enkazlarının altında kalan pek çok yurttaş, sesini sosyal medya üzerinden duyurarak yardım talebinde bulunuyordu. Öte yandan depremin vurduğu kentlerde yurttaşlar, koordinasyonu da yine sosyal medya hesapları üzerinden sağlıyor.

(ANKA)