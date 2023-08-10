Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye ile İngiltere arasındaki anlaşmaya sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İngiltere, ‘insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme’ odaklı, Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıkladı…. T.C. Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, Londra Büyükelçiliğinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde de bu konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yok… Biz yapılanları yabancılardan öğreniyoruz. Soru: Türkiye’yi kim yönetiyor” açıklamasını yaptı.

Önceki gün İngiliz basını, Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Haberlere göre, “insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme” odaklı, eşgüdümlü faaliyetlerin yürütüleceği ifade edilmişti. Anlaşmayla birlikte Türkiye’de polis teşkilatı içerisinde İngiltere tarafından da desteklenen kaçak göçle mücadele hedefli ‘mükemmeliyet merkezi’ diye tanımlanan bir birim oluşturulduğu belirtilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu mesajları paylaştı:

İngiltere, ‘insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme’ odaklı, Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Anlaşmayla, Türkiye’de polis teşkilatı içerisinde İngiltere’nin desteklediği ‘kaçak göçle mücadele hedefli’ bir birim oluşturulduğu ve bu birimin adının ‘mükemmeliyet merkezi’ olduğu da ifade ediliyor.

Göçten sorumlu İngiliz Devlet Bakanı Robert Jenrick, geçen ayki Türkiye ziyaretinde Kapıkule’de incelemelerde bulunmuştu. Jenrick bugün, yaptığı açıklamada Türkiye- İngiltere ortaklığının maddi destek içerdiğini de söyledi ama miktar vermedi.

“NE KADAR SÜSLÜ LAFLARLA PAKETLENİRSE PAKETLENSİN SONUÇTA BU BİRİLERİNİN İÇ SİSTEMİMİZE MÜDAHALESİDİR”

“Saray ve şürekâsına şunu söylemek isterim: ‘Bu iş, beceremediğiniz, yapamadığınız ya da her ne sebeple olursa olsun başarısız olduğunuz bir konuda Türkiye’ye müdahale anlamına geliyor. Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir.’

Hem anlaşmanın hem de bizde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından değil de İngiltere tarafından duyurulması son derece vahim ve sorunlu.

“BİZ YAPILANLARI YABANCILARDAN ÖĞRENİYORUZ. SORU: TÜRKİYE’Yİ KİM YÖNETİYOR”

İngiliz basınında ayrıca bunun ardından, AB ile yaptığımız geri kabul anlaşmasının benzerinin Türkiye- İngiltere arasında yapılmasının gündeme geleceği de yazılıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının, İçişleri Bakanlığının, Londra Büyükelçiliğinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde de bu konu ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yok… Biz yapılanları yabancılardan öğreniyoruz. Soru: Türkiye’yi kim yönetiyor?”

(ANKA)