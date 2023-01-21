Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya: Yeni adımları da duymak istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün açıklamasına ilişkin, “SPK Başkanı’nın demecini olumlu karşılıyorum. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum” dedi.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin “Sosyal medyada yatırımcıyı yanlış yönlendirenlere de ceza kesiyoruz. İncelemesi devam eden çok hesap var” açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı’nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum!” dedi.

(DHA)