Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya ‘5 bin torbacı’ tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu’nun uyuşturucu operasyonlarında haftada ortalama 5 bin kişinin yakalandığı açıklamasına tepki gösterdi: Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz’ diyor. Ben bunu gündeme getirdiğimde kıyamet kopmuştu. Ama bilsinler; Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır. Bu itirafı için teşekkür ederim. Burası Kolombiya mı? Ne demek haftada 5 bin kişi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bir yol ayrımına doğru gittiğini söyleyerek, “İçinde bulunduğumuz olumsuz tabloyu düzeltmek için birlikte demokratik kurallar içinde Türkiye’yi dönüştürmek ve çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak azmini yerine getirmek için mücadele ediyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidar tarafından çıkarılan bir kanunda 191 kez değişikliğe gidildiğini belirterek, “1 yapar anlarım, 2 yapar anlarım, 5 yapar anlarım; 191 kez bir kanunda değişiklik ne için yapılır? Temel sebebi servet transferini gerçekleştirmek. Birilerine, bir gruba servet transferini geliştirmek, milyonlardan alıp bir avuç kişiye vermek. Bu, Türkiye’nin geldiği açmazın birinci aşamasıdır. Üstelik bunu Robin Hood taklidi ile yapıyorlar. Vatandaşa ‘şunu yaptık, bunu yaptık’, övgüler düzüyorlar. Ama yapılan alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına servet transferi yapmaktır ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar yoğun bir servet transferi ilk kez yaşanmaktadır. Açıkça söylüyorum, hırsıza, yolsuza servet aktarılmıştır. Millete yalan yanlış türlü bilgiyi verdiler. Kandırmak için ne gerekiyorsa yaptılar. Fakat buna rağmen işin sonu geldi” dedi.

‘İHTİYAT AKÇESİNİN TAMAMINI ALDILAR’

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın ‘ihtiyat akçesi’ denilen parası olduğunu belirterek, “Yılın karının yüzde 20’si orada toplanır. İhtiyat akçesi kara gün akçesidir. Bugüne kadar hiçbir iktidar el sürmeyi bırakın, ihtiyat akçesini gözü gibi korumayı bildi. Çünkü fiyat istikrarını sağlayacak, milyonların enflasyondan ezilmesini engelleyecek. Yüzde 20’sini kara gün parası olarak ayırıyor MB. Ama bu gözü doymuşlar bir kanun çıkarmışlar, ihtiyat akçesinin tamamını, 78 milyar lirayı aldılar. Ne zaman aldılar 78 milyar lirayı? 2019 seçimlerinden hemen önce. Çünkü seçimi finanse etmeleri gerekiyordu. Para bulmaları gerekiyordu. Malı götürdüler, hazineye koyamadılar. 78 milyar liraya el koydular; ama millet bunlara öyle bir tokat attı ki bugün hala Ankara, İstanbul, Mersin, Adana diyorlar. O nedenle ben bu milletin ferasetine, vicdanına, ahlakına güveniyorum. Bu millet saygın bir millettir, ben buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘BU İTİRAFI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM’

Kılıçdaroğlu, uyuşturucu konusuna değinerek, “Uyuşturucuyu serbest bırakırsan, uyuşturucu baronunun parasını Türkiye’de aklarsan ne diyecek uyuşturucu baronu; ‘Param Türkiye’de güvende ben de Türkiye’ye gideyim. Başka ülkelerde niye riske katlanayım, git Türkiye’ye krallar gibi yaşa’ diyecek. Paran var mı var, siyasilerle fotoğraf, başta fotoroman olmak üzere herkesle çektirebilirsin. Güvencesi var adamın. Türkiye 2006’da küresel doğrudan yatırımların ki bu, ülkede iş ve istihdam yaratacak yatırımlar demektir. Bu toplam yatırımların yüzde 1,4’ünü Türkiye’ye çekiyordu. Bugün bu rakam 10 binde 7’ye düşmüş durumda. Bu yılın ilk 8 ayında ülkemize gelen kara para yabancı sermayenin tam 4 katı. Neyin sonucudur bu? Paranın rengi, dini nedir, hiç sormadık. Çünkü paranın rengi, dini yoktur, para paradır diyordu sarayda oturan zat. Ancak paranın rengi vardır. Beyaz para, kara para, kirli para vardır. Kara para gelince iyi para gitti. Gerçek yatırımcı Türkiye’den kaçtı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gri listeye alındı haberleri bile yok. Bilmezlikten geliyorlar” dedi.

‘BAY KEMAL, HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNACAKTIR’

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin itibarını koruyacak olan milletin kirli paradan, uyuşturucu parasından medet umanlardan uzak durması gerektiğini belirterek, “Kirli para gelirse ne olur? Bunun yanıtı maalesef sokaklarımızda. Biri çıkmış ‘Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz’ diyor. Ben bunu gündeme getirdiğimde kıyamet kopmuştu. Ama bilsinler; Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır. Bu itirafı için teşekkür ederim. Burası Kolombiya mı? Ne demek haftada 5 bin kişi? Kendileri itiraf ediyor; ama bana kızıyorlar. ‘Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar’ diyorlar. Hiç kimse endişe etmesin, Bay Kemal 10’uncu köye gidecektir, yine halkın çıkarlarını savunacaktır” diye konuştu.

‘TUZ KOKTU, SU ÇÜRÜDÜ’

Kılıçdaroğlu, bürokratlara çağrı yaparak, “Asker, polis herkese çağrı yapayım. Ülkenize sahip çıkın, hiçbir yanlış işlemin altına sakın ola ki imza atmayın. Açık ve net söylüyorum. Siz bu ülkenin evlatlarını heba etmiş bir iktidarsınız. Tuz koktu, su çürüdü. İkisi birden oldu. Geldiğimiz yer işte bu noktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini çürüttüler. O kadar ki Cumhuriyet’ten intikam almayı söylemeyi de ihmal etmiyorlar, Türkçeye saldırıyorlar. Milli Kurtuluş Savaşı’na saldırıyorlar. Yozlaşmanın ana merkezi saraydır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesi de teminatı da CHP’dir. Kılıçdaroğlu’nu nasıl sustururuz? Önce benimle anlaşmayı denediler, duvara tosladılar. Yok öyle yağma, Kılıçdaroğlu’nun önünde sizin geçemeyeceğiniz duvarlar var. O duvarlar adalet, halk duvarıdır. O duvarları aşıp bana ulaşamazsınız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 13’üncü Cumhurbaşkanı adaylarının ise taşeron sermayedarlar tarafından değil, 6’lı masa tarafından belirleneceğini vurguladı.

‘EKREM İMAMOĞLU’NU KİMSEYE YEDİRMEYİZ’

Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, “Polislerimi intihara sürükleyen, hiçe sayan, robot gibi gören kirli bir yapı şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz” dedi.

‘BEN BÜYÜK BİR KOALİSYON KURUYORUM’

Kılıçdaroğlu, İngiltere’ye yaptığı ziyaret için de konuştu. Kılıçdaroğlu, “Evet geziyorum, gidiyorum, konuşuyorum. Bu kardeşiniz Bay Kemal, temiz parayı buldu. Bundan emin olmanızı isterim. Temiz para, eko yatırım veya yeşil yatırımlar, teknolojik yatırımlar, ülkenin girişimcilerine destek veren yatırımlardır. Bu para vatan evlatlarına gider. Bu para sadece Türkiye için değil, dünyanın her tarafına bir şekli ile gidiyor. Çok düşük faizli bir para; ama bu paranın size gelebilmesi için kara paranın olmaması lazım. Ben bu parayı buldum, Erdoğan’a söyleyeyim. ‘Nereleri geziyorsun’ diye soruyor. Sen nereleri gezdiğimi zaten bilemezsin ki, ben senin gittiğin yerlere gitmem ki. Ben bu ülkenin evlatlarını düşünürüm. Onlara istihdamı düşünürüm. 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlar ile konuştum İngiltere’de. Erdoğan şimdi diyecek ki; nereden buldun, nasıl konuştun? E konuşurum tabii, sen bilmezsin. Sen büyüme nedir bilmezsin, sen ahlak nedir, adalet nedir, erdem nedir bilmezsin, sen Türkiye nedir bilmezsin. Önemli bir şeyimiz daha var. Bu parayı bulmak yetmez. Gençlerimizi bu para ile buluşturacak arabulucu beyinlere ihtiyacımız var. Kim bu arabulucular? Bunlar dünyaya kaptırdığımız en iyi beyinlerimizdir. MIT’ye (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) onun için gittim. Ben büyük bir koalisyon kuruyorum. Bu siyasi koalisyon değil, en genç beyinlerin koalisyonunu kuruyorum” diye konuştu.

‘BAY KEMAL’İN YANINDA KULA KULLUK EDENLER ASLA YER ALMAYACAK’

Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirirken partililere seslenerek, “‘Ayağa kalk, Cumhuriyet Halk Partisi, ayağa kalk Türkiyem’ diyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun. Bay Kemal’in yanında kula kulluk edenler asla yer almayacak. Dalkavuklar olmayacak. Bay Kemal’in yanında vatanseverler olacak. Bedeli ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka kazanacağız” dedi. (DHA)