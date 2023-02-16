Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş çıkışı: Verdiğimiz söz tutulacak
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Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş çıkışı: Verdiğimiz söz tutulacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesini ziyaret ettiklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Sinan Ateş’in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş’in ailesine dün akşam yaptığı taziye ziyaretini, sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun bugün yaptığı paylaşım şöyle:

“Bir konuda bilgi vermek isterim. Dün akşam eşim Selvi Hanım, ABB Başkanı’mız Mansur Yavaş ve eşi Nursen Hanım ile birlikte, rahmetli Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettik.

Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş’in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız.” (ANKA)

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