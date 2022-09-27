Kılıçdaroğlu’ndan şehit polis için taziye mesajı
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Kılıçdaroğlu’ndan şehit polis için taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “Mersin’de polisevine yönelik alçakça düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı. (AA)

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