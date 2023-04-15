Kılıçdaroğlu’ndan ‘sandık güvenliği’ çağrısı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; 14 Mayıs Seçimlerinde sandık güvenliğinin sağlanması için ‘Türkiye Gönüllüleri’ne katılma çağrısında bulunduğu bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Değerli halkımızın sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam. Hemen bugün turkiyegonulluleri.org adresine kaydınızı yaptırın ve Türkiye gönüllüsü olun. Türkiye’mizi el birliğiyle feraha, refaha yani güzel bir geleceğe taşıyalım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında; 14 Mayıs Seçimlerinde oyların korunması ve sonuçların şeffaf bir şekilde paylaşılması için ‘Türkiye Gönüllüleri’ne katılma çağrısı yaptığı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoya; “14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri’ne katılmaya davet ediyorum” notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“Sevgili halkım. Millet İttifakı olarak 85 milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz. 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz. Bizim için her oy değerlidir. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması, demokrasimiz için ekmek gibi su gibi gereklidir. Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu ve güvenli bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor.

“TURKİYEGONULLULERİ.ORG ADRESİNE KAYDINIZI YAPTIRIN VE TÜRKİYE GÖNÜLLÜSÜ OLUN”

Bu anlamda değerli halkımızın sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam. Hemen bugün turkiyegonulluleri.org adresine kaydınızı yaptırın ve Türkiye gönüllüsü olun. Türkiye’mizi el birliğiyle feraha, refaha yani güzel bir geleceğe taşıyalım.” (ANKA)