Kılıçdaroğlu’ndan ‘SADAT’ tepkisi: Siz mi beni korkutacaksınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon yayınında SADAT reklamının yer alması ile ilgili, “Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu

Kılıçdaroğlu, hangi sorunun nasıl çözüleceğini en iyi bilen partinin CHP olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Yaşadıkları ıstıraptan kurtaracağız. Bu memlekete huzuru, adaleti getireceğiz; getireceğiz ve getireceğiz. Türkiye güçlü bir ülke, beraber çalıştığımız süre içinde sorunları bize aktardığınız zaman her sorununuzu not alıyoruz. İşin uzmanlarıyla beraber oturuyoruz, tartışıyoruz. Ürettiğimiz çözümler masa başı çözümler değil; sahadan elde ettiğimiz verilerden de yola çıkarak ürettiğimiz çözümler. Halk ne bekliyor? Vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Gerçekten de istikrarsız bir ekonomi var. Yarın sabah hangi ürünün fiyatı kaç olacak kimse bilmiyor. Oysa ekonomide istikrar, fiyat istikrarı, en azından kişinin rahat geçinebileceği bir gelire kavuştuğunda onunla yaşamını sürdürmeyi beklemesi, vatandaşın en doğal hakkıdır. Maaşına zam yapıyorsunuz, peynire, ete çok daha yüksek zamlar yapıyorsunuz. Yüzbinlerce ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesik. Söz veriyorum; geliri olmayan hiçbir ailenin suyu, elektriği kesilmeyecek. İktidar sahipleri söz veremez. Sarayda su kesilmez, doğal gaz kesilmez. Vatandaş emeğinin karşılığını istiyor” dedi.

‘YAŞAMALARI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ’

Sosyal devlet anlayışı gereği, SMA’lı çocuklara devlet tarafından sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, “SMA’lı çocukların iyileşmesi için ilaç kullanması lazım. Hangi aile 2 milyon dolar ödeyebilecek. Sizin için de ‘az kaldı’ diyorum. Meraklanmayın, çocuklarınız SGK tarafından tedavi edilecek. Onların yaşaması için her çabayı göstereceğiz. Evlilik öncesi kan testlerinin yapılması lazım. İlk uygulamayı da Mansur Başkan başlattı. Türkiye geneline yaygınlaştırılması da arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

Sınırların korunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Korunmadığı için mafya geliyor, Türkiye’de hesaplaşıyorlar, adam öldürüyorlar. Ellerini sallayarak geziyorlar, bunların hepsini biliyoruz. Fotoroman Süleymanlar değil; memur Teomanlar olmalı. Fotoroman Süleymanlar yol geçen hanına döndürdüler. Memur Teomanların sayısını artıracağız. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 bin öğretmen atayacağız. Arkasından köy okullarını açtıktan sonra 100 bin daha atayacağız. Endişe etmeyin. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak. Öyle beslenme çantası olmayacak. Kantincilerle iş birliği yapılacak. ‘Ücretli öğretmen’, ‘sözleşmeli öğretmen’ diye ayrımcılık olmayacak, hepsi kadrolu olacak” açıklamasında bulundu.

‘BAY KEMAL YOLUNDAN DÖNMEZ’

Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında ‘SADAT’ reklamının yayınlanmasına ilişkin, “O resimdeki mesaj net. ‘Sizin için geleceğiz’ diyorlar. Beyefendiler benim için gelecekmiş. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar, daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Bu da para, doymayacakları kadar çok para. Halkımızdan çalınan bir para. Bu parayı çalan 5’li çeteler var. 5’li çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi 5’li. Aslında bunların sayıları binlerce. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar, hesapladık; 418 milyar dolar. Bu iktidar döneminde mafya artıklarının çaldığı, 418 milyar dolar. Sonra çıktım, çok açık ve net şekilde söyledim; ‘tahsil edeceğim rakam budur, defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları tahsil edeceğiz ve alacağız.’ Önce benimle konuşup anlaşmak istediler, kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içinde bazı medya organlarını da soktular. Bunların hapislerden çıkan mafyaları, mafya artıkları var. Satın alınan araştırmacıları, medya ünlüleri, satın alınan gazetecileri var. Muhalefetten görünüp, bunların değirmenine su taşıyan insanlar da var. Her türlü operasyona başvurdular. Anlamadıkları bir şey var; Bay Kemal yolundan asla ve asla dönmez.”

‘AYAKTA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM’

Kararından dönmediğini ve son aşamaya gelindiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan, gelin görüşelim. Allah nasip ederse de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para, bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para, bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız, o paranın her kuruşunu tahsis edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir bu, 418 milyar doları bunlardan alacaksınız” diye konuştu.

(DHA)