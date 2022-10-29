Kılıçdaroğlu’ndan Prof. Dr. Erol Manisalı’nın ailesine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 82 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Erol Manisalı’nın eşi Nuriye Manisalı’yı aradı, başsağlığı dileklerini iletti.
Gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Erol Manisalı’nın vefatı nedeniyle, eşi Nuriye Manisalı’yı telefonla aradı. Erol Manisalı’ya Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
(Ankahaber)
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