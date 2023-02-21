Kılıçdaroğlu’ndan ‘Not ettik’ sözüne tepki: Şov yapmayın beceriksizler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halka defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın” dedi.

CHP Genel Başkan Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şu mesajı verdi:

“Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!” (ANKA)