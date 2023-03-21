Kılıçdaroğlu’ndan Nevruz mesajı

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; “Orta Asya’dan Balkanlara bu toprakların kadim bayramı, ortak kültürümüzün mirası, bolluğun, bereketin sembolü Nevruz kutlu olsun” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Nevruz bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Orta Asya’dan Balkanlara bu toprakların kadim bayramı, ortak kültürümüzün mirası, bolluğun, bereketin sembolü Nevruz kutlu olsun.” (ANKA)