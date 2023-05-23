Kılıçdaroğlu’ndan montajlı videolar için suç duyurusu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan montaj videolarla ilgili olarak, “Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz. Şikâyet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak. Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan montaj videolarla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik’in paylaşımı şöyle:

“Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz! Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz! Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak! Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak.” (ANKA)