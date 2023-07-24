Kılıçdaroğlu’ndan Lozan açıklaması
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Kılıçdaroğlu’ndan Lozan açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıl dönümünü dolayısıyla bugün Twitter hesabında bir mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız.”

(ANKA)

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