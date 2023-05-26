Kılıçdaroğlu’ndan kredi kartı borcu olanlara çağrı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size. Vatanını seven sandığa gelsin” notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarına kesin çözüm getireceklerini, borçları Hazine’nin üstleneceğini belirterek, “Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek…28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından; “Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size. Vatanını seven sandığa gelsin” notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“BİRİKMİŞ BORÇLARINIZI, DEVLETİMİZİN HAZİNESİ BANKALARDAN DEVRALACAK. BANKALARLA MASAYA OTURACAĞIZ VE BELLİ BİR KIRIMLA BU BORÇLARI ÜSTLENECEĞİZ”

“Sevgili vatandaşlarım. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Borçlarınızı ödemekte büyük zorluklar çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki milyonlarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı, devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz.

“KREDİ KARTI BORCUNUN SADECE ANAPARASI TAHSİL EDİLECEK, O DA 36 AY TAKSİTLE. FAİZİN TAMAMI SİLİNECEK”

Borç altında ezilen vatandaşımız için kolaylaştırıcı ödeme çözümleri sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece anaparası tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız bu yükün altında ezilmekten kurtulacak. Rahat bir nefes alacak. Borç batağı yüzünden yuvalar dağılmayacak.

“28 MAYIS ARTIK BİR SEÇİMİN ÖTESİNDE BU AĞIR BORÇLARDAN KURTULMA VEYA ÜLKECE BORÇ BATAĞINA SAPLANMA REFERANDUMUDUR”

Sevgili yurttaşlarım. 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, yarınını düşünen sandığa gelsin, oy versin.” (ANKA)