Kılıçdaroğlu’ndan Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Saadet Partisi, ziyareti sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Ziyarete ilişkin fotoğraflarla birlikte yapılan paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu” denildi.

Karamollaoğlu, Millet İttifakı liderlerinin, hakkındaki mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için 15 Aralık’ta Saraçhane Meydanı’ndaki buluşmasına, geçirdiği ameliyat nedeniyle katılamamıştı. (ANKA)