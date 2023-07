Kılıçdaroğlu’ndan Kadın Kolları’na destek: Direnin ve kazanın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında Kadın Kolları MYK üyeleriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, Nazlıaka’ya; “Yerel seçimlerde CHP’li belediye sayısını arttıracağız. Yerel yönetimler için güçlü kadın adaylar çıkarın. Direnin ve kazanın” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Kadın Kolları MYK üyeleri Armağan Akyüz, Hürmüz Avcı, Nurşen Balcı, Nejla Erdem, Merve Kır, Azize Çeroğlu, Ayten Gülsever, Hatice Semerci, Cansu Bülbül, Yasemin Yılmaz, Füsun Sökmez, Çiğdem Gegeoğlu ve Merve Altınbaş Yılmaz ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kadın Kolları MYK üyeleri, seçim sürecindeki saha çalışmalarını anlattılar. Kadınlar, seçim sonuçlarına rağmen yılgınlığa kapılmaksızın yerel seçimlere odaklandıklarını vurguladılar. CHP’li kadınlar; yerel seçimleri işaret ederek büyükşehir, il, ilçe ve beldelerdeki CHP’li yerel yönetici sayısını artırmak için başlattıkları çalışmaları anlattılar.

CHP Kadın Kolları’na yönelik SWOT analizi sunumu yapan Aylin Nazlıaka özetle şunları aktardı:

“ÜLKEMİZDE YAŞANAN DEPREM, SEL, YANGIN GİBİ AFETLER SONRASINDA HIZLA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA AĞI KURDUK: Göreve geldikten sonra örgütlenme çalışmalarına odaklandık, tüm il ve ilçelerde kadın kollarını aktif hale getirdik. 303 ilçede parti tarihimizde ilk kez Kadın Kolları İlçe Başkanlığı’nı kurduk. Son 2 yılda 123 bin yeni üye yaparak partideki kadın temsil oranını yüzde 36’ya çıkardık. Ev kadınlarına yoğunlaştık. Yeni kadın üyelerimizin yüzde 72’sini ev kadınları oluşturdu. Her hafta salı günü düzenlediğimiz Demir Leblebi Sohbetleri ile parti içi eğitimlerimizi aksatmadan sürdürdük. Ortalama her ay 81 ilde ve 973 ilçede eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyerek partimizin politikalarını ve görüşlerini yaygınlaştırdık. Yerel basınla da sıkı bağlar kurarak sesimizi ve sözümüzü çoğalttık. Her il ve ilçede bilişim sorumluları atadık ve sosyal medya örgütlenmemizi güçlendirdik. Ülkemizde yaşanan deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında hızla yardımlaşma ve dayanışma ağı kurduk. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirdiğimiz YaşamHak projemiz aracılığıyla 20 binden fazla kadının hayatına birebir dokunduk.

BAZI ANADOLU İLLERİNDE KADINLARIN BİR PARTİDE SİYASET YAPABİLMESİNİN TEK YOLU KADIN KOLLARI’NDAN GEÇİYOR: Sivil toplum örgütleri ve Türkiye kadın hareketi ile sımsıkı kenetlenerek mücadele hattını genişlettik. Partimize yeni kadrolar katmaya devam ediyoruz ancak Türkiye’de siyasetin ‘erkek işi’ olduğu düşüncesi çok yaygın. Ülkemiz demokrasiden, adaletten ve eşitlikten uzaklaştıkça, kadınların siyasette yer alması her geçen gün zorlaşıyor. CHP Kadın Kolları olarak; partimizdeki kadınları daha da güçlendirmeyi ve karar mekanizmalarına taşımayı hedefliyoruz. Bazı Anadolu illerinde kadınların bir partide siyaset yapabilmesinin tek yolu Kadın Kolları’ndan geçiyor çünkü parti çalışmalarına katılmak için hesap vermesi gereken kocası, babası, ağabeyi, dayısı oluyor. Kadın Kolları’nın içinde hem siyaseti öğreniyor hem de dayanıklılığını arttırıyor, yaşadığı zorluklar karşısında pes etmiyor. Genel Başkanımızın ilk imzacısı olduğu eşit temsil ve fermuar sistemini içeren kanun teklifini çok kıymetli buluyoruz. Bunu partimizde hayata geçirmek istiyoruz.”

Nazlıaka, yerel yönetimlerde mevcut kadın temsil oranlarına dair veriler paylaşırken yerel seçimlerde bu oranların artmasını, emek ve liyakat esasıyla belediye meclis üyeliklerinde sıralamanın bir kadın bir erkek olarak yapılmasını yani fermuar sisteminin uygulanmasını talep etti.

“DİRENİN, GÜÇLÜ ADAYLAR ÇIKARIN VE KAZANIN”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Örgüt içerisinden daha çok kadın belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayı çıkarın. Direnin, güçlü adaylar çıkarın ve kazanın” dedi.

“SİZLERİ DESTEKLİYORUM”

Kadının siyasette var olmasını önemsediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kadın üye sayısını artırın. Daha fazla kadının siyasette aktif yer alması için partimize yeni kadın üyeler katın. Biz kadınları her daim destekliyoruz. Trakya Bölgesinde, Antalya’da, İzmir’de daha çok kadın yönetici görmek istiyorum. Kadın belediye başkanı sayısının artması gerektiği görüşünüze katılıyorum. Sizleri destekliyorum” diye konuştu.

