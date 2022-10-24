Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul’da şehit polis Alim Nar için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da şehit olan polisimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un Silivri ilçesinde dün akşam çıkan silahlı çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında yayınladığı mesaj şöyle:

“İstanbul’da şehit olan polisimiz Alim Nar’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

(ANKAHABER)