Kılıçdaroğlu’ndan iktidara tepki: Ülke 10 milyarlarca dolar zararda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek “Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş” mesajı paylaştı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu “Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek bir mesaj paylaştı.

“GERİSİ SARAY KADAR BOMBOŞ”

Mesajında iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama!

* Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!

YAVAŞ: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayan Mansur Yavaş ise şunları belirtti:

* Sayın Genel Başkanım, tek amacımız Ankara’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin, eşit bir şekilde yaklaşarak hizmet etmek; hepsinin huzurunu sağlamak.

* Kimse aç ve açıkta kalmasın, eğitimden mahrum hiçbir çocuk olmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.