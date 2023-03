Kılıçdaroğlu’ndan göçmenlerle ilgili habere yanıt

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews’in “Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye’nin AB Göçmen Anlaşması’na ne olacak” başlıklı makalesini, Twitter hesabında alıntıladı ve “Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile AB arasında 2016 yılından beri yürürlükte olan Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin Fransa merkezli internet haber sitesi Euronews’te yayınlanan makaleye Twitter hesabından cevap verdi. Euronews’in “What will happen to Turkey’s EU migrant deal if the opposition wins the election? (Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye’nin AB Göçmen Anlaşması’na ne olacak?)” başlıklı makalesini alıntılayan Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

“I’ve been very clear about this issue from the beginning. Türkiye first. Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye.”

GERİ KABUL ANLAŞMASI NEDİR?

Türkiye ile AB arasında imzalanan ‘Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Diyaloğu’ 18 Mart 2016 yılından beri yürürlükte. Bu anlaşmaya göre; Türkiye’den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenler Türkiye’ye iade edilecek. Yunan adalarına ulaşan göçmenler, usulüne uygun olarak kayıt altına alınacak. Dayanaktan yoksun ya da kabul edilemez bulunanlar Türkiye’ye iade edilecek. Düzensiz göçmenlerin iade işlemlerinin masrafları AB tarafından karşılanacak. Türkiye, AB’ye yönelen yeni düzensiz göç güzergahlarının oluşumunu engelleyecek, deniz ve kara güzergahlarını önlemek için her türlü tedbiri alacak ve bu doğrultuda AB’nin yanı sıra komşu devletlerle de iş birliği yapacak.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs 2022’de partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

“Gelen sığınmacılar da Türkiye’de kalmak istemiyor. Gelişmiş ülkelere gitmek istiyorlar. Türkiye’de ne yapacak? Ve her birisi Akdeniz’den botlarla Batı’ya gitmeye çalışıyor. Akdeniz bir mülteci mezarlığına dönüştü. Bir çocuk bedeni dalgalarla kıyıya vurdu. O fotoğrafı herhalde hiçbirimiz unutmayacağız. O fotoğrafın sorumlusu başta oturan kişidir. Erdoğan’dır o fotoğrafın sorumlusu. İkincisi emperyal güçlerdir. Avrupa Birliği ‘bize göndermeyin’ diye baskı kuruyor. ‘3 milyar euro para vereceğiz, gerekirse daha da veririz’ diyorlar. Beylerin rahatı bozulacak çünkü. Ben ne demişim 12 Mart 2016’da, ‘Gerekirse 6 milyar euroyu biz size ödeyelim, sığınmacıları siz tutun orada..’ Rest mi rest. Resti çekmesi gereken kişi ülkeyi yöneten. 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 10 Mayıs 2022’de Twitter hesabında; “Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir” paylaşımını da yapmıştı. (ANKA)