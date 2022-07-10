Kılıçdaroğlu’ndan gençlere çağrı: Faizli KYK borçlarını ödemeyin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere çağrıda bulunarak “Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” dedi.

Twitter hesabından, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL’lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL’ye çıktığını gösteren gencin tweet’ini paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu çağrıyı yaptı:

“Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda.”