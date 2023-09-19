Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gaziler Günü’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü nedeniyle “Atatürk’e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Gaziler Günü’nü kutluyorum” mesajını paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun Gaziler Günü mesajı şöyle:

“Atatürk’e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Gaziler Günü’nü kutluyorum.”

(ANKA)