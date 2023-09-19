Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Haberler Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gaziler Günü’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü nedeniyle “Atatürk’e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Gaziler Günü’nü kutluyorum” mesajını paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun Gaziler Günü mesajı şöyle:

“Atatürk’e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız, milletimiz ve bağımsızlık uğruna canını siper eden tüm kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Gaziler Günü’nü kutluyorum.”

(ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Özgür Özel’den ’39 milletvekili’ açıklaması

Özgür Özel’den ’39 milletvekili’ açıklaması

Madde bağımlısı; annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı

Madde bağımlısı; annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı

Kafasını kesti, buzdolabında sakladı! Çifte cinayette şok detaylar

Kafasını kesti, buzdolabında sakladı! Çifte cinayette şok detaylar

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Gündem