Kılıçdaroğlu’ndan Filenin Sultanları’na tebrik
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Kılıçdaroğlu’ndan Filenin Sultanları’na tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kutladı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.”

(ANKA)

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