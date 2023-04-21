Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘ücretsiz doğal gaz’ yanıtı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa bir aylık ücretsiz doğal gaz taahhüdünde bulunmasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur… Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın” dedi.

Erdoğan, bugün Zonguldak’ta düzenlenen Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde, vatandaşa bir ay ücretsiz verecekleri doğal gaz için bir yıl boyunca da aylık 25 m3 destek sağlayacakları taahhüdünde bulundu.

“HALKIN YARARINAYSA İYİDİR”

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, havalar ısınmaya başlamışken gelen söz konusu taahhüt için bir değerlendirme yaptı. Halkın yararına olan bu taahhüdü kendisinin de “seve seve yapacağını” belirten Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

“BOLCA TAAHÜTTE BULUNSUNLAR Kİ DEVLETİN SÖZÜ ANLAMINA GELSİN VE BAY KEMAL DE SEVE SEVE YAPSIN”

Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.” (ANKA)