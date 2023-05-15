Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Seçim balkondan kazanılmaz

Millet İttifakı liderleri, 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy sayımı devam ederken açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın balkon konuşmasına yanıt vererek, “Seçim balkondan kazanılmaz. Bu seçimi ikinci turda alacağız” dedi.

YSK’nın seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Millet İttifakı’nda açıklama geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarıyla birlikte kameralar karşısına çıktığı basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

“Sandığa gidip kullanan herkese yürekten teşekkürler. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması ve sürecin demokratik ortamda sürdürülmesi sevindiricidir.”

“SEÇİM BALKONDA KAZANILMAZ”

“Erdoğan bütün iftiralarına rağmen istediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne…”

“BU SEÇİMİ İKİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ”

“Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybı da bu gerçeği göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.”