Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘seccade’ yanıtı: Çıkar ağzındaki baklayı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz” sözlerine, Twitter hesabından; “Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Erdoğan, çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle. Söyle de rahatla” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde, katıldığı bir televizyon programında; Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak, “Seccadenin üzerine ayakkabıyla basılır mı? Bu bir edep meselesidir… Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz. Vatandaşlarım bu fotoğrafları zihnine kazısın. İnanıyorum ki, yayınlanmasından sonra seccadenin de kıymeti artmaya başlayacaktır” dedi.

“ERDOĞAN, ÇIKAR AĞZINDAKİ BAKLAYI, ‘AFFEDERSİNİZ’ DİYEREK SÖYLE”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a; Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Erdoğan’ın sözlerine ilişkin bir haberi paylaşan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, çıkar ağzındaki baklayı, ‘affedersiniz’ diyerek söyle. Söyle de rahatla.” (ANKA)