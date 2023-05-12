Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘montajlı video’ tepkisi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde ve dün akşamki gençlik buluşmasında izlettiği görüntülerin montajla oluşturulduğunu gösteren bir videoyu alıntıladı ve “Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır” dedi.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki gençlik buluşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanya videosuna PKK yöneticileri montajlanarak oluşturulan videoyu izletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın daha önce İstanbul mitinginde de izlettiği bu görüntülerin montajla oluşturulduğunu gösteren bir videoyu Twitter hesabında alıntıladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır” dedi. (ANKA)