Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a EYT tepkisi: Millet seçim oyunlarından bıktı
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a EYT tepkisi: Millet seçim oyunlarından bıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet, senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin TBMM’ye getirilmesini istedi. Kılıçdaroğlu’nun, bugün sosyal medya hesabında Erdoğan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşım şöyle:

“EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet, senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen.” (ANKA)

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