Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘dil kopartma’ tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a sert tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alınması ve Sezen Aksu’ya gösterilen tepkiyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU İÇİN…”

*Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır.

*Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde.

*Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.