Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un tweetini alıntıladı, “Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabından; Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı olan Babala TV’de Mevzular Açık Mikrofon programına katılacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Uğur’un “Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun” paylaşımını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim.” (ANKA)