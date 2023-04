Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 300 milyar dolar yanıtı

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan kalkmış konuşuyor, diyor ki, ‘300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak?’ Nebati konuşuyor, ‘nasıl para buraya gelecek?’ diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil. Temiz para, helal para, yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Gelecekler helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, istedikleri insan hakları, istedikleri can ve mal güvenliği. Onu da her halükârda, söz verdik ve mutlaka yapacağız. Alışmışlar tefecilere para vermeye sanıyorlar biz tefecilerin peşinde koşuyoruz. Hayır efendim” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“ABB BAŞKANI OLARAK ATTIĞINIZ BU ÖNEMLİ ADIM SADECE ANKARA İÇİN DEĞİL BÜTÜN TÜRKİYE İÇİN DERS OLUR”

“47 bin 970 konutun temelini atacağız. İnşallah bu evlerde insanlar huzur içinde yaşayacaklardır. Doğanın ortasında, yeşilliği bol olan, dışarıya çıktığı zaman huzur içinde çıkan ailelerle karşılaşacağız. En büyük arzum her evde huzurun her evde bereketin olmasıdır. İnsanlar huzurluysa, ‘acaba ev kirasını nasıl ödeyeceğim’ diye bir kaygı duymayacaklarsa, evlerinde rahat oturacaklarsa siyaset kurumu görevini yerine getirmiş demektir. Bugün kira fiyatlarındaki olağanüstü artış ve kiracıların hemen hemen her gün medyada çığlıklarını duymak aslında izlenen politikanın ne kadar yanlış olduğunu bize gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak attığınız bu önemli adım sadece Ankara için değil; umarım bütün Türkiye için ders olur ve herkes görevini yapmış olur.

“EVİNİ, KONUTUNU, DÜKKANINI, AHIRINI YAPACAĞIZ KENDİSİNE TESLİM EDECEĞİZ BİR KURUŞ ALMAYACAĞIZ”

Buradan bütün Ankaralılara söz veriyorum, buradan bütün Türkiye’ye söz veriyoruz. Konut sorununu çözeceğiz ama önce deprem bölgesinde konutları, iş yerleri yıkılan vatandaşlarımızı… Öyle iki yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle zaten adamın evi gitmiş, iş yeri gitmiş perişan vaziyette. Evini yapacağız, konutunu yapacağız, dükkanını yapacağız, ahırını yapacağız. Kendisine teslim edeceğiz. Bir kuruş almayacağız. Sonra o vatandaşla oturup helalleşeceğiz.

Bunu söylediğimde zaman zaman, ‘parayı nereden bulacaksınız’ diye laflar da geliyor. Hiç meraklanmayın, hiçbir yurttaşımız meraklanmasın. Bu kardeşiniz 27,5 yılını Maliye Bakanlığı’na harcadı. 27,5 yılında bütçe nasıl yapılır, paralar nasıl toplanır, israf nasıl engellenir bunların hepsini biliyorum. Biz söz verdiysek kapı gibi o sözümüzün arkasında duracağız, beraber duracağız, Sayın Akşener ile birlikte duracağız ve bu vaadimizi yapacağız.

Bütün deprem bölgesinde yurttaşlarım bunu açık ve net duysunlar ve bir köşeye yazsınlar. Söz verildi. Söz yerine gelecek mi gelmeyecek mi? Sözümüzü yapacağız, tutacağız ve yerine getireceğiz. Herkes bundan emin olsun.

“LONDRA’DA TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPACAK OLAN ÇEVRELERLE GÖRÜŞTÜM. ONLARDAN 300 MİLYAR DOLARLIK BİR YATIRIM SÖZÜ DE ALDIM”

Amerika’ya gitmiştim, İngiltere’ye gitmiştim… Teknoloji konusundaki atılımı acaba Türkiye’mize, güzel ülkemize nasıl getiririz onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra’da Türkiye’ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm. Onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, diyor ki, ‘300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak.’ Nebati konuşuyor, ‘nasıl para buraya gelecek’ diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil. Temiz para, helal para, yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya, yüksek faiz vereceğiz, ödeyeceğiz diye değil. Gelecekler helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, istedikleri insan hakları, istedikleri can ve mal güvenliği. Onu da her halükârda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da…

“ALIŞMIŞLAR TEFECİLERE PARA VERMEYE SANIYORLAR BİZ TEFECİLERİN PEŞİNDE KOŞUYORUZ”

Alışmışlar tefecilere para vermeye sanıyorlar biz tefecilerin peşinde koşuyoruz. Hayır efendim. Son 20 yılda bunların ödedikleri faiz: 537 milyar dolar. Diyorlar ya, ‘biz faize karşıyız.’ Son 20 yılda ödedikleri faiz 537 milyar dolar. Biz ülkemize temiz parayı getireceğiz, yatırım yapacağız, iş dünyasının önündeki bütün engelleri kaldıracağız, Türkiye bir yatırım seferberliği başlatacak. Bütün Akdeniz havzasını, bütün Akdeniz’in en güçlü ülkesi haline Türkiye’yi getirmek için çaba harcayacağız. Bununla ilgili de çok ama çok güzel projelerimiz var onu da yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Kimse endişelenmesin, onlar bizi anlayamazlar.

“HANGİ BANKALARA KAÇ KURUŞ, KAÇ DOLAR YATIRDIKLARINI BİLİYORUM”

Tartışma sırasında pek çok laflar ediyorlar, iftiralar atıyorlar. Ama onlara halk inanmıyor zaten. Çünkü bizi biliyorlar. Evimizi biliyorlar, ne yaptığımızı biliyorlar, evlatlarımızı biliyorlar. Halk inanmıyor ama onlar ısrarla bunu söylüyorlar. Pek çok yanlışın altına imza attılar. Kul hakkı yemekten çekinmediler. Ne yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Paralarını yurt dışına götürdüler. Nasıl götürdüklerini biliyorum. Hangi bankalara kaç kuruş, kaç dolar yatırdıklarını biliyorum. Bu millete sözüm var tamamını söke söke alacağız ve Türkiye’ye getireceğiz. Öyle buradan vakıf kuracaksın, Amerika’da vakfın olacak buradaki evladın oraya para gönderecek oradaki evladın parayı alacak Manhattan’da 35 katlı binalar yapacaksın, diğer ülkelerde paraların olacak, milyar dolarların olacak ve bizde seyredeceğiz bunu.

“O PARANIN TAMAMI SON KURUŞUNA KADAR TÜRKİYE’YE GELECEK VE BİZ BU MİLLETE VERECEĞİZ”

85 milyonun hakkı nerede? Kul hakkı yemek haram değil mi? Kul hakkı yemek günah değil mi? Tamamını getireceğim. Sanıyorlar ki bunları getiremeyeceğiz. Bu zaten Avrupa Birliği’nin ön gördüğü konulardan birisidir. Onların ön gördüğü şartlardan birisidir. O parayı getireceğiz, talep edeceğiz. O paranın tamamı son kuruşuna kadar Türkiye’ye gelecek ve biz bu millete vereceğiz. Haram yemekten hoşlanıyorlar, ben bunu da gayet iyi biliyorum. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Onları da hemen, derhal Ankara’ya çağıracağız ve derhal rüşvet alandan bu ülkede büyükelçi olmaz. Büyükelçi aynı zamanda devletin bütün sırlarına hakim olan kişi demektir.

“BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR, BAYRAĞIMIZ VE VATANIMIZ”

Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim için kutsaldır. Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Bayrağımızı indirdiler. Allah nasip ederse, Süleyman Şah Türbesi’ni kendi topraklarına götüreceğiz ve şanlı bayrağımızı da yine kendi topraklarımızda dalgalandıracağız. Görsünler bakalım milliyetçi kimmiş.

Değerli gençler, sizlere de sözüm var. Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. İlk kez sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek, ilk oyunu kullanacak. Benden de size söz göreceksiniz gençlerin bu ülkenin caddelerinde nasıl özgürce dolaştığını ve en önemlisi yeri geldiğinde cumhurbaşkanını nasıl özgürce eleştirdiklerini de göreceksiniz. Kimse kılınıza dokunmayacak, buna izin vermeyeceğiz.

“GAFFAR OKKAN’IN KATİLLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLAR BİZE HESAP SORAMAZLAR”

Bizim milliyetçilik anlayışımızı sorgulamaya çalışıyorlar. Gaffar Okkan’ın katilleriyle iş birliği yapanlar bize hesap soramazlar. Biz neyin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Ülkemizi seviyoruz ve ülkemize hizmet etmeyi de kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan oy verdi, vermedi diye ayrım yapmadan herkese hizmet etmek, 85 milyona hizmet etmek bizim görevimizdir ve biz bunu yapacağız. Bundan emin olmanızı isteriz.

“BİZİM ONLARDAN FARKIMIZ SOSYAL YARDIMI YAPARKEN KİŞİNİN ONURUNU KORUYACAĞIZ. YANİ SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEYECEK”

Belediye başkanlarımız göreve gelmeden önce yani seçimler sırasında onlarla ilgili de çok şey söylediler. ‘Terör örgütünün mensupları su makbuzlarını toplayacak’ diye. ‘Sosyal yardımlar kesilecek’ diye. Bugün yine belli çevrelerde, Türkiye genelinde ‘Sakın ha oy vermeyin Millet İttifakı’na bunlar gelince sosyal yardımları kesilecek.’ Hayır, hiçbir sosyal yardım kesilmeyecek. Tam tersine sosyal yardımlar artacak. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sosyal devlet o insanların yanında olacak. Bizim onlardan farkımız sosyal yardımı yaparken kişinin onurunu koruyacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onun hakkını, hukukunu koruyacağız ve ona sosyal devlet olarak her türlü yardımı yapmayı da görev biliyoruz bunu da yapacağız. Hiç kimse endişelenmesin. Hiçbir ayrım yapmayacağız, ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Sosyal yardıma kim ihtiyaç duyuyorsa sosyal devlet onun yanında olacak ve sosyal devlet onun kara gün dostu olacak. Bu çerçevede görevimizi yapacağız.

Bu temeller umarım Ankaralıları çok mutlu edecektir. Onlar evlerinde oturdukları zaman huzur içinde sizlere dua edeceklerdir. Diyeceklerdir ki, ‘İyi ki bir Mansur Yavaş vardı ve iyi ki bir Mansur Yavaş bu evlerin temelini attı ve bizlerde huzur içinde burada rahatlıkla burada oturuyoruz’ diyeceklerdir.” (ANKA)