Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 3 Aralık daveti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir, kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, Erdoğan’ın da endişesi olmasın. Erdoğan’ın ufku nasıl açılırmış, ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘Ormancılar Buluşması’na katıldı. Orman mühendisleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ormancılara görevlerinden dolayı teşekkür ederek, “Bizim akciğerlerimizi hem korumak hem de temiz hava alması için çaba harcamak gibi bir yükümlülüğü, bürokraside çalışırken yerine getirdiniz. Sizler bütün çalışmalarınız boyunca ormanların korunması, ormandaki canlıların korunması, orman alanının yaygınlaştırılması konusunda olağanüstü çabalar harcadınız” diye konuştu.

Orman mühendisleri ve orman köylülerine, siyaset kurumlarının gerekli önemi vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Orman konusu sadece bizim ülkemiz için değil, dünya için de son derece değerli bir alan ve bu alanın dünyanın her tarafında sağlıklı bir zeminde tartışılması da oldukça önemli. İklim değişikliği ile beraber özellikle Akdeniz havzasında yangınların artacağını uluslararası kuruluşlar ifade ediyor, raporlar yayınlıyor. Bizim de bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Yeni politikalar üretmemiz gerekiyor. Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin orman yangınlarına karşı ortak hareket etmesi gerekiyor. Bunlar son derece önemli, politik kararlar ve bu kararların alınması lazım. Ama üzülerek ifade edeyim, bu kararlar bugüne kadar doğru dürüst alınmadı” ifadelerini kullandı.

‘ORMAN BAKANLIĞINA İHTİYACIMIZ VAR’

Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin orman yangınları sırasında birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “İtalya’da çıkan orman yangınına biz de müdahale etmeliyiz. Yunanistan’da çıkan orman yangınına biz de müdahale etmeliyiz. Bizde eğer bir yangın çıkarsa Akdeniz’de bulunan bütün ülkeler, bizdeki orman yangınına müdahale etmeli. Akdeniz havzasını ve ormanlarını korumak zorundayız. Çünkü ormanlar sadece bulunulan ülkeye değil, dünyaya hizmet eden varlıklardır. Oradaki canlıların da korunması lazım. Bizim düşüncemiz; bağımsız, sadece orman ile ilgilenen bir orman bakanlığının kurulmasıdır. Ormanlara önem veriyorsak, koruyacaksak ve ormanda yaşayanları koruyacaksak bağımsız bir birime, bir orman bakanlığına ihtiyacımız var. Orman sadece ağaçtan ibaret değil, elbette orada bizim gibi yaşayan canlılar da var ve o canlıların da korunması lazım. O zaman biz ormanı, orman olarak ifade ederiz. Bunu en iyi bilenler sizlersiniz, yani orman mühendisleri. Hayatınızı, eğitiminizi bu konuda aldınız” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DE EN FAKİR KÖYLÜ ORMAN KÖYLÜSÜDÜR’

Orman köylülerinin hak kayıplarına uğradığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Özellikle son yıllarda izlenen bazı politikalar, orman köylülerinin yoksullaşmasına yol açtı. Türkiye’de en fakir köylü, orman köylüsüdür. Ormanın korunması için orman köylülerinin de korunması lazım. Aksi halde orman köylüsü ile orman bakanlığı arasındaki kavga sadece ormana zarar verir. Bunun da giderilmesi lazım. Biz CHP’liler olarak şöyle düşünüyoruz; orman köylerinde kooperatifler kuracağız. Bütün köylüler, bu kooperatifin üyesi olacak. Ormanla ilgili orman bakanlığının yapacağı her şeyde, orman köylüleri temel aktör olarak görev alacak; ağacın dikiminden ağacın kesimine kadar. Bütün orman köylülerinin sigortası olacak. Köylü işveren değil ki kararı veren Orman Genel Müdürlüğü ya da orman bakanlığı. Ağacı kesiyor, kendisi patron buradan tamamen çıkmamız gerekiyor. Dolayısı ile orman köylüsü, kooperatifi içinde hem kazanacak hem sigortalı olacak. Sadece biz orman köylüleri için düşünmüyoruz bunu. Türkiye’deki kırsalda yaşayan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları sağlanacak ve bunların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece kırsalda yaşayan kişi, mutlu olacak ve dolayısıyla ormanına sahip çıkacak. Sizden isteğimiz şu; elbette ki sizin kadar ormanı bilmeyiz. Dolayısıyla sizin bilginizden, birikiminizden yararlanacağız. Bu toplantı, bu açıdan sizin için değerli olduğu kadar benim için de çok değerli.”

‘VİZYON NEDİR, KENDİSİNE ÖĞRETECEĞİM’

Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’deki konuşmasında kendisine yönelik, “Bu zatın, ilk kez vizyon açıklamasını duymaktan memnuniyet duyduk. Bizim asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır” sözü sorulan Kılıçdaroğlu, “3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir, kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, Erdoğan’ın da endişesi olmasın. Erdoğan’ın ufku nasıl açılırmış, ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim” yanıtını verdi. (DHA)