Kılıçdaroğlu’ndan Elmadağ’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elmadağ’daki Makine ve Kimya Endüstri’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamaya ilişkin, “MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı.

Elmadağ’da MKE’ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada, 5 işçi yaşamını yitirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden patlamaya ilişkin bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.” (ANKA)