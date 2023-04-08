Kılıçdaroğlu’ndan Dünya Romanlar Günü paylaşımı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Twitter hesabında; “Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

“İKTİDARIMIZDA HAK TEMELLİ SOSYAL DEVLET POLİTİKALARI SAYESİNDE ROMANLAR DA GÜÇLENECEK”

“Roman vatandaşlarımızın tüm sorunlarını biliyorum, onların yanındayım. İktidarımızda hak temelli sosyal devlet politikaları sayesinde Romanlar da güçlenecek. Eşit yurttaşlık önündeki tüm engeller aşılacak. #8NisanDünyaRomanlarGünü” (ANKA)