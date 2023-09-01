Kılıçdaroğlu’ndan Dünya Barış Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle, “Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz. Görüşü ve kimliği ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hep beraber birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz, barış türküleri söylemeye devam edeceğiz” mesajını paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz. Görüşü ve kimliği ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hep beraber birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz, barış türküleri söylemeye devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.”

(ANKA)