Kılıçdaroğlu’ndan deprem bölgesine ‘geçmiş olsun’ telefonu
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Kılıçdaroğlu’ndan deprem bölgesine ‘geçmiş olsun’ telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ Valileri ile Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarını telefonla aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve pek çok ili etkileyen depremin ardından, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ Valileri ile Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarını telefonla aradı. Deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız” dedi. (ANKA)

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