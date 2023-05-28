Kılıçdaroğlu’ndan çağrı: Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; henüz oy kullanmamış yurttaşlara sandık çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın.”

(ANKA)