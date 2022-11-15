Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İşine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler.” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasına, İstanbul Beyoğlu’ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

KKTC’nin kuruluşunun 39. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP Grubu olarak KKTC’deki soydaşlara sevgi ve saygı gönderdiklerini, bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, KKTC’nin güçlenerek yoluna devam ettiğini ifade ederek, “Merhum Bülent Ecevit’i, Erbakan’ı, Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ı da sevgi ve saygıyla anıyor, onların aziz hatıraları önünde eğiliyorum.” diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatının Semerkant’taki zirve toplantısında KKTC’nin gözlemci olarak bulunmasından son derece mutlu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu durumun gelecek süreçte KKTC’nin önündeki bütün engellerin kalkmasına ortam hazırlamasını istediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, bu süreçte çaba gösteren herkese yürekten teşekkür etmenin gönül borcu olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme, yakınlarını devletin kilit noktalarına getirme aracı olmadığını dile getirerek, bugüne kadar genel başkanlık yaptığı sürece toplumun en zayıf halkalarıyla iş birliği yapmaya, sorunları çözmeye çalıştığını anlattı.

Rize’de çalışan mevsimlik işçilerin sorunlarını da “Bay Kemal’in çözeceğini” ifade eden Kılıçdaroğlu, “Rizeliler belki unuttu ama Bay Kemal asla unutmaz. Kaçak çayları Rize meydanında yakacağım.” diye konuştu.

Vatandaşlardan oylarını sorunları çözenden yana kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, orman köylülerinin sorunlarıyla da ilgileneceklerini, bu konuda özel bir açıklama yapacağını ve vaatlerini tek tek sıralayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, ücretliler için damga vergisini kaldıracaklarını, gelir vergisi konusunda düzenleme yapacaklarını da söyledi.

“Adres CHP”

Kılıçdaroğlu, terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanların bir derneği bulunduğunu aktararak, jandarmada 11 bin 500, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 6 bin, emniyette 2 bin 500, toplamda 20 bin kişinin gazi sayılmadığını öne sürdü.

“Bu ayıbı da kapatmak gerektiğini” söyleyen Kılıçdaroğlu, “O soruna çözüm, adres burası yani CHP. Bu sorunu da çözeceğiz.” dedi.

“Çatışmada bir gözünü kaybedenlerin, şarapnel parçası ile yaşayanların, parmakları kopanların gazi sayılmadığını” iddia eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“15 Temmuz’da tırnağı yaralandı mı onu gazi sayıyoruz, olmaz. Saygın devlet çifte standardı kabul etmez. 6 milyon sığınmacıyı besliyorsun ama 20 bin kişiyi gazi saymıyorsun. ‘Bizi gazi sayın, vefat ettiğimizde bayrağımızla bizi defnedin, bayrağımızla ölelim’ diyorlar. ‘Evet gittik, mücadele ettik, yaralandık. Niye bizi gazi saymıyorsunuz…?’ Bunun üzerinde hepimiz duracağız. Aynı zamanda bir temel sorunumuz daha var; şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılık. Allah aşkına şehit yakınları arasında ayrımcılık olur mu? Gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Eğer siz şehitler arasında ayrımcılık yapıyorsanız, kimse kusura bakmasın ayrımcılık yapanlar vatansever değildir. Bu kadar açık, net söylüyorum.”

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehit ve gazileri için 2 bin 600 liralık ödemenin 4 bin liraya çıkarıldığını ifade ederek, “Peki diğer şehit yakınları ve gaziler için niye bu para verilmiyor?” diye sordu.

Bu konuda bazıları MHP’nin olmak üzere 15 kanun teklifi verildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“MHP’nin Genel Başkanı’na parantez açarak sesleniyorum: Eğer Türkiye’nin bu temel sorununu çözmek, bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak istiyorsan, şehitlere saygılıysan, gazilere saygılıysan, bu kanunu getir, parlamentodan oy birliğiyle çıkaralım. Bizim değil senin olsun. ‘Saray izin vermiyor’ diyebilirsin. Bir de sarayı dinleme kardeşim; ‘ben Kılıçdaroğlu’nu bu sefer dinleyeyim. Kılıçdaroğlu, şehitlerden, şehitlerin haklarından yana, gazilerden yana, ben de milliyetçiyim, nasıl bunu yapmam?’ de. O zaman beraber çözeriz bu sorunu. Bir de saraydan kendini kurtar. Niye sarayın emrine giriyorsun? Milliyetçilik nedir? Şehitlere saygı duymaktır, gazilere saygı duymak demektir. Milliyetçilik ve ülkücülük nedir? Gazinin hakkını, şehit yakınlarının hakkını teslim etmektir ve ayrım yapmamaktır. O açıdan yine parantez içinde söyleyelim: Gerçek anlamda milliyetçi parti, Cumhuriyet Halk Partisidir, halkın partisidir.”

Bir avuç tefeciye dünyanın faizinin verildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “20 yıllık AK Parti iktidarı boyunca yapmadı. Çünkü AK Parti’nin tepesindeki kişi, üreticiye değil, alın terine değil, tefecilere hizmet etmekle görevlendirilmiş.” dedi.

– İstanbul’daki terör saldırısı

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını Avcılar Belediye Başkanlığının bir toplantısındayken öğrendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve millete baş sağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Türk milletinin tasada ve kıvançta beraber olduğunu, bunun da atadan geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, birilerinin milletin bu bağı unutması, koparması için elinden geleni yaptığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bu bağ unutulsun istiyorlar, insanlar birbirine sarılmasın, kucaklaşmasın, birbirine sığınmasın istiyorlar. Acısını, sevincini birbirleriyle paylaşmasın istiyorlar. Bunların bazıları yönetici bazıları siyasetçi bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Toplumun kucaklaşmasını, birlik ve beraberliğini engellemek isteyenlerin bazıları siyasetçi bazıları gazeteci bazıları da yönetici olarak aramızda geziyor. Zehir saçan bir dilleri var bu insanların. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye bir arayış içine girenler var. Özür dilerim ama bunlar artık alçak insanlar. Bu lafı kullanmak zorundayım. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır. Bunu hiç kimse unutmasın.”

Kılıçdaroğlu, “Kılıçdaroğlu Ekim ayında ‘Kasım’ı bekleyin’ demişti ‘Patlamayı mı kastetti’ sorusu gündemde” yazılı, kendi fotoğrafı da olan gazeteyi göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bir aparat. Toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, sarayın beslenmelerinin oluşturduğu bir aparattır. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar şunu çok iyi bilsinler: Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir adalet yürüyüşünde. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi, ‘bir terör örgütünü bitirme planı yapıyor’ diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, bu hedef göstermenizin, beş para etmez dilinizin hesabını sormazsam namerdim, hesabını soracağım. Herkes şunu çok iyi bilsin: Biz, Cumhuriyet Halk Partisiyiz ve ben Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanıyım. İşine geldiğinde terör örgütüyle iş tutanların, ölüleri kaldırıp anayasa değiştirenlerin, işine geldiğinde teröristlerle mektup arkadaşı olanların bize vatan, millet dersi vermeye asla ve asla yürekleri yetmez, hadlerini bilecekler.” (AA)