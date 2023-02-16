Kılıçdaroğlu’ndan bağış yapan ‘beşli çete’ye: Dekontları saklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına katılarak bağış yapan ‘Beşli Çete’ye; “Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim” diye seslendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen milyonlarca depremzede için ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası düzenleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasının ortak yayınına katılarak bağış yapan ‘Beşli Çeteler’e seslendi. Kılıçdaroğlu’nun bu gece sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim.”

(ANKA)