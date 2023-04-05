Kılıçdaroğlu’ndan astsubaylara ‘görev tazminatı’ sözü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yıllardır astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal, küçük büyük demeden her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında, astsubayların görev tazminatı sorununa ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Yıllardır astsubaylara tazminatları ile ilgili sözler verdiler ve tutmadılar. Bay Kemal, küçük büyük demeden her şeyi takip eder, çözümü bilir. Sen merak etme kahraman astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim, sizlere de baharlar gelecek.” (ANKA)