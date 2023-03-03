Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e cevap: Kimse durduramaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından; “Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…” mesajıyla video paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz… Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde, Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’na yönelik açıklamasının ardından sosyal medya hesabında video paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla” notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

“BU SOFRAYA O OTURMASIN, BU OTURMASIN DİYEREK BU ÜLKEYİ TOPARLAYAMAYIZ”

“Sevgili halkım. Biz bu yola çıkarken hep, Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü, ‘bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir’ dedim. ‘Yoksa bu ülke iflah olmaz’ dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç; aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı.

Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi, 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin; bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim.

“SÜREKLİ AYNI OLDULAR, BİRBİRİNİ TEKRAR EDEN HAMLELER”

İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı oldular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

“SOFRA BÜYÜMEK ZORUNDA. BUNU DA KİMSE DURDURAMAZ”

Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum ne için bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir, birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır.

“ERDOĞAN’I DA ERDOĞAN’IN PROPAGANDA MAKİNASINI DA YENERİZ. YENECEĞİZ”

Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyecek, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz.” (ANKA)