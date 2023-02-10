Kılıçdaroğlu’ndan AHBAP’a destek: Aklınıza bile getirmeyin!
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Kılıçdaroğlu’ndan AHBAP’a destek: Aklınıza bile getirmeyin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “AHBAP’a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“AHBAP’a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!” (ANKA)

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Kılıçdaroğlu’ndan AHBAP’a destek: Aklınıza bile getirmeyin!
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