Kılıçdaroğlu’ndan ‘af’ açıklaması: Vatandaş temiz bir başlangıç yapacak
Haberler Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan ‘af’ açıklaması: Vatandaş temiz bir başlangıç yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”

(ANKA)

 

 

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Bozdağ: Böyle bir masadan çıksa çıksa kriz çıkar, kaos çıkar

Bakan Bozdağ: Böyle bir masadan çıksa çıksa kriz çıkar, kaos çıkar

Babacan: Sizlere parmak sallayanlara aldırmayın

Babacan: Sizlere parmak sallayanlara aldırmayın

İYİ Partili Paçacı: Ekonomi bir avuç cahilin elinde darmadağın edildi

İYİ Partili Paçacı: Ekonomi bir avuç cahilin elinde darmadağın edildi

Kılıçdaroğlu’ndan ‘af’ açıklaması: Vatandaş temiz bir başlangıç yapacak
Gündem